Журналиста дагестанской газеты задержали по подозрению в терроризме

Редактор отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщил адвокат Арсен Шабанов.

Гаджиев был задержан сотрудниками следственных органов по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), пишет «Черновик».

По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского – дагестанского проповедника, которого следствие считает организатором финансирования террористов через «благотворительные фонды» под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

По словам Шабанова, обыск прошел в доме Гаджиева без присутствия адвоката. Известно, что у него изъята техника и телефоны, а сам он доставлен к следователю.

Редакция «Черновика» считает обвинение в адрес Гаджиева абсурдным. «Это, примерно, то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве. Если человека надо посадить, и если он хоть немного причастен к религиозной деятельности, то... основание всегда можно найти, – пишет газета. – Абдулмумин Гаджиев – один из старейших сотрудников «Черновика», а его статьи религиозной тематики всегда находили позитивный отклик у читателей и широко обсуждались».

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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