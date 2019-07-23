Журналиста дагестанской газеты обвинили в причастности к «Исламскому государству»

Редактору отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву предъявили обвинение. По версии следствия, журналист тайно участвовал в деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство».

Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, следователи считают, что Гаджиев причастен к деятельности террористов с 2011 года. В целях конспирации он проник под видом журналиста в газету «Черновик». Там работал 8 лет, параллельно поддерживая благотворительный фонд. Средства от пожертвований в фонд направлялись на вооруженную борьбу ИГ (запрещена законами РФ) против правительства Сирии.

В редакции «Черновика» уточнили, что, по данным следствия, Гаджиев вступил в преступный сговор с находящимся в настоящее время в международном розыске проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умаром Саситлинским) и другими лицами.

Журналист размещал в еженедельнике ложную информацию о якобы осуществлении Ахмеднабиевым только благотворительной деятельности. Граждане, прочитавшие заметки Гаджиева, пожертвовали деньги, из которых не менее 6 млн рублей пошли на укрепление материально-технической базы террористической организации.

«Отметим при этом, что следствие не указывает какие конкретно публикации осуществил с этой целью Гаджиев, не приводит их содержание или результаты экспертиз, а также не приводит иных любых сведений, хоть как-то подтверждающих версию силовиков», – пишет «Черновик».

Редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. Журналиста подозревают в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1. УК) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Адвокаты Гаджиева настаивают на его непричастности к какому-либо преступлению.

Ранее сегодня стало известно, что еще один задержанный по делу о финансировании терроризма Кемал Тамбиев заявил, что показания против Гаджиева давал под давлением, а протокол допроса подписал без прочтения. Защита Тамбиева потребовала исключить данный протокол как недопустимое доказательство.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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