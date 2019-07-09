Большинство россиян уверены, что полицейские подбрасывают наркотики

Две трети жителей России уверены, что для полицейских фальсификация улик по уголовным делам, связанным с наркотиками, – обычное дело. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Социологи опросили людей о том, что они думают о задержании журналиста Ивана Голунова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Более половины слышали об этом деле, 13% внимательно следили за его ходом, передает РБК.

При этом примерно каждый третий связывает причины освобождения журналиста из-под стражи с протестами общественности. 28% считают, что Голунова выпустили, чтобы прекратить митинги накануне Дня России (12 июня) и прямой линии с президентом (20 июня). 32% уверены, что у следствия не было оснований для ареста корреспондента.

66% опрошенных считают, что подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных – обычная практика в современной России. Только 18% утверждают, что такие случаи – редкость и носят единичный характер. «Убежденность в коррумпированности органов вызывает у респондентов ощущение безнадежности. Они уверены, что на уволенных генералов повесят дело, а прогнившая система МВД не изменится», – прокомментировал результаты исследования директор «Левада-центра» Лев Гудков.

На вопрос, что будет если такая ситуация произойдет с ними, самым популярным ответом стали влиятельные знакомые, только затем люди пойдет в прокуратуру, суд и правозащитные организации, 11% обратятся в СКР и лишь 6% в вышестоящие органы полиции. «Когда нет четких правил игры, это просто рациональный выбор – рассчитывать на самих себя», – отмечает политолог Евгений Иванов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

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