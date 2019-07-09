российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 июля 2019, 12:21 мск

Новости Общество

Большинство россиян уверены, что полицейские подбрасывают наркотики

Две трети жителей России уверены, что для полицейских фальсификация улик по уголовным делам, связанным с наркотиками, – обычное дело. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Социологи опросили людей о том, что они думают о задержании журналиста Ивана Голунова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Более половины слышали об этом деле, 13% внимательно следили за его ходом, передает РБК.

При этом примерно каждый третий связывает причины освобождения журналиста из-под стражи с протестами общественности. 28% считают, что Голунова выпустили, чтобы прекратить митинги накануне Дня России (12 июня) и прямой линии с президентом (20 июня). 32% уверены, что у следствия не было оснований для ареста корреспондента.

66% опрошенных считают, что подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных – обычная практика в современной России. Только 18% утверждают, что такие случаи – редкость и носят единичный характер. «Убежденность в коррумпированности органов вызывает у респондентов ощущение безнадежности. Они уверены, что на уволенных генералов повесят дело, а прогнившая система МВД не изменится», – прокомментировал результаты исследования директор «Левада-центра» Лев Гудков.

На вопрос, что будет если такая ситуация произойдет с ними, самым популярным ответом стали влиятельные знакомые, только затем люди пойдет в прокуратуру, суд и правозащитные организации, 11% обратятся в СКР и лишь 6% в вышестоящие органы полиции. «Когда нет четких правил игры, это просто рациональный выбор – рассчитывать на самих себя», – отмечает политолог Евгений Иванов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

Цены на вина в России вырастут на обновленной ставке акциза. / Заколол у кафе: в Москве задержан подозреваемый в убийстве. / За полгода в Екатеринбурге стало на 8000 избирателей больше. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Наркотики

Определены самые наркозависимые регионы России

В России подсчитали экономические потери от наркомании

Пищевой мак хотят исключить из списка наркотических веществ

На Бали задержали граждан России за наркоторговлю

Двух женщин осудили за покупку таблеток для похудения

Белорусские таможенники задержали гражданку России с рекордной партией наркотиков

На Бали задержанный с наркотиками россиянин сбежал из-под стражи

На Алтае врача-нарколога судят за торговлю наркотиками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Задержание журналиста Голунова, Наркотики,

Новости партнеров