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Четверг, 18 июля 2019, 12:52 мск

Новости Общество

В Госдуме захотели блокировать ресурсы по продаже алкоголя

Контроль за интернет-ресурсами, нелегально продающими алкоголь в ночное время, необходимо усилить: блокировать сайты, группы в соцсетях и контекстную рекламу, а также создать единый центр мониторинга оборота алкоголя в интернете. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Письмо с предложением он направил главе Роскомнадзора, руководству «Яндекса» и «ВКонтакте».

«Понятно, что единоразовой блокировкой найденных ресурсов здесь не обойтись, поэтому мы обратились к нашим национальным игрокам «Яндексу» и «ВКонтакте» за помощью в фильтрации подобного контента, а также предложили создать отдельный центр мониторинга за ситуацией. Обратились в Роскомнадзор, Росалкорегулирование, Генеральную прокуратуру по усилению релевантного контроля, проведению контрольных закупок», – сказал Зубарев РИА «Новости».

По его словам, несмотря на запрет дистанционной продажи алкоголя, интернет пестрит разного рода предложениями «купить алкоголь 24 часа». «Чтобы избежать блокировки, мошенники используют уловки вроде сайтов-однодневок, меняющих доменное имя и открывающихся строго после 23:00. При этом есть и весьма нетривиальные каналы-сбыта: группы в соцсетях, предлагающие услуги «алкотакси», алкоголь в аренду или подарок. Никто здесь не спросит документов, не предоставит лицензию», – посетовал депутат.

Москва, Иван Гридин

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