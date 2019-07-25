Госдуме предложили добавлять по 11 баллов к ЕГЭ золотым медалистам

На рассмотрении Госдумы поступил законопроект о начислении школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Предложение подготовил депутат Игорь Ананских, передает ТАСС.

По его словам, нововведение позволит «вернуть школьникам мотивацию усердно учиться в течение 11 лет». Кроме того, он исключил назначение максимального размера дополнительного балла за медаль. Сегодня вузы начисляют к ЕГЭ не более 10 баллов за индивидуальные достижения.

Слуга народа также отметил, что, как правило, университеты добавляют отличникам не больше трех-четырех баллов, что несправедливо по отношению к абитуриентам. «Ведь это 11 лет кропотливого труда ученика, а ЕГЭ – во многом лотерея»», – добавил Ананских.

В конце июня стало известно, что только два российских школьника смогли набрать 400 баллов по всем четырем предметам, которые входят в единый госэкзамен. Общее число стобалльных работ в этом году по сравнению с 2018-м увеличилось на 557.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.19

Журналисты встали на защиту экс-руководителя Агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. / Низкий КПД: депутаты Госдумы от Челябинской области не могут похвастаться ни депутатской, ни медийной активностью. / В Севастополе женщина пыталась захватить рынок. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»