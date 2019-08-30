В Госдуме предложили продлить каникулы школьникам и студентам

Летние каникулы студентов и школьников необходимо продлить до 1 октября. Это предоставит им возможность подрабатывать или ездить на отдых в сентябре. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Данное предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА «Новости».

По его словам, часто на встречах с молодежью он слышит подобные просьбы как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. Пилотный проект парламентарий предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях. Депутат также отметил серьезный рост нагрузки в учебных заведениях: студенты заканчивают учиться в конце июня, а длительность их каникул составляет всего два месяца. Власов добавил, что многие студенты летом работают, а за счет продления каникул они могут получить больше знаний на практике.

«Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», – считает парламентарий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.08.19

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