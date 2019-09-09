Госдума обсудит введение выходного понедельника после Пасхи

Госдума на заседании 10 сентября рассмотрит законопроект, который вводит выходной день в понедельник после Пасхи. Об этом говорится в проекте повестки работы нижней палаты российского парламента во вторник, 10 сентября.

Документ разработали депутаты от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. В апреле 2017 года проект закона внести в Госдуму. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ разработан «в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника».

Авторы инициативы полагают, что новый выходной «будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России».

Кроме того, считают депутаты, установление пасхального понедельника «позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан», но и «высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период».

Авторы законопроект при этом указали, что понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, во многих европейских странах является выходным днем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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