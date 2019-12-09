Член СПЧ предложил приравнять хищение из бюджета к госизмене

В России следует приравнивать хищение из бюджета бюджетных к государственной измене и наказывать лишением свободы на срок до 25 лет. С такой инициативой выступил руководитель «Национального антикоррупционного комитета», член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Он уверен, что ужесточить наказание за хищение бюджетных средств весьма необходимо уже давно, и предлагает лишать свободы за такие преступления на срок от 10 до 25 лет, передает РИА «Новости». Общественник считает, что рассчитывать на амнистию или досрочное освобождение расхитители государственной казны должны только при условии полного возмещения ущерба.

Кабанов подчеркивает, что сегодня коррупция несет угрозу не только российской экономике, но и национальной безопасности, а также «является раздражающим внутриполитическим фактором», так как у граждан «возникают претензии». Он отметил, что люди не понимают, куда тратятся деньги, как идет процесс управления расходами, а уровень доверия к власти при этом сильно снижается. Общественник отметил и положительные моменты в сфере борьбы с коррупцией, в частности, быстрое развитие антикоррупционного законодательства.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка анонсировал внедрение комплекса дополнительных мер по борьбе с коррупцией. По его словам, произойдет это уже в 2020 году. Прежде всего будут выработаны механизмы для борьбы с откатами. Генпрокурор отметил, что за 9 месяцев 2019 года было выявлено более 26 тыс. коррупционных преступлений, в то время как за аналогичный период 2018-го – 25 тыс.

За 9 месяцев текущего года в суды было направлено почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях. В целом удалось возместить ущерб на сумму более 2 млрд рублей. Юрий Чайка также рассказал, что с начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела. Он уточнил, что расследованием 93 из них занимались сотрудники Следственного комитета и его военных подразделений, 68 дел вели полицейские, а еще два – ФСБ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.12.19

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