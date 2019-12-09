Генпрокуратура вплотную займется борьбой с откатами

В России разработают комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией. По словам генерального прокурора Юрия Чайки, произойдет это уже в 2020 году. Прежде всего будут выработаны механизмы для борьбы с откатами.

Генпрокурор отметил, комплекс мер будет выработан по итогам координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое запланировано на будущий год. «Они коснутся в том числе борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», – приводит слова Юрия Чайки «Коммерсантъ».

По его словам, в уходящем году удалось усилить прокурорский надзор в сфере реализации национального плана противодействия коррупции. Это дало положительные результаты в части раскрываемости таких преступлений. Так, за 9 месяцев 2019 года было выявлено более 26 тыс. коррупционных преступлений, в то время как за аналогичный период 2018-го – 25 тыс. Юрий Чайка особо отметил динамику выявления фактов взяточничества и посредничества в нем. Так, к сентябрю 2019-го было раскрыто 11 283 таких преступления, в то время как за весь 2018 год – 12 527.

За 9 месяцев текущего года в суды было направлено почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях. В целом удалось возместить ущерб на сумму более 2 млрд рублей.

Ранее Юрий Чайка рассказал, что с начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела. Он уточнил, что расследованием 93 из них занимались сотрудники Следственного комитета и его военных подразделений, 68 дел вели полицейские, а еще два – ФСБ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.12.19

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