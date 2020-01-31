Роскачество сравнило коробочное и бутилированное вино из российских магазинов

Эксперты Роскачества выяснили, чем отличается бутилированное вино от того, что разлито в коробки. Специалисты отметили, что вино в мягкой, особенно литровой, упаковке зачастую произведено из самых дешевых виноматериалов и хоть сколько-нибудь хорошим качеством похвастать не может.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в зарубежных супермаркетах можно встретить качественное вино, разлитое в коробки, но на российском рынке такие вина почти не представлены, а в мягкой таре повсеместно встречается «псевдовино».

Чаще всего на полках российских магазинов в мягких литровых пакетах встречается винный напиток, в составе которого по существующим правилам может быть до 50% воды, а также красители, ароматизаторы и этиловый спирт. Покупатели редко обращают внимание на состав продукта на упаковке, делая выбор в пользу привлекательной цены, красивой упаковки и «южного» названия, отметили в Роскачестве.

По словам экспертов, отличающиеся высоким качеством вина изготавливают из виноградного сока, полученного при помощи щадящего отжима, вина среднего качества – «мягкого» отжима, а самые дешевые – из сока, полученного при помощи полного грубого отжима виноградного жмыха. В коробочном вине на российском прилавке в лучшем случае окажется вино из прессовых фракций, считают специалисты. Они также отмечают, что прессовании происходит разрушение виноградных косточек, что пагубно сказывается на вкусе вина, придает ему горечь.

Специалисты при этом отметили, что мягкая упаковка имеет ряд преимуществ по отношению к стеклянной бутылке: меньший вес, удобство при транспортировке и утилизации,.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.20

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