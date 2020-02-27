Российские пивовары потребовали ужесточить техрегламент на пиво

Требования к составу производимого в России пива следует ужесточить. Соответствующие предложения Союз российских пивоваров (СРП) направил в Минфин. В частности, пивовары просят ограничить возможность замены только 20% солода, а не 50%, как это заложено в предлагаемом техрегламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам председателя правления СПР Даниила Бримана, на сегодняшний день в отрасли существует нездоровая конкуренция, которая возникла на фоне использования солодовых экстрактов вместо зерна из-за желания снизить себестоимость пива, пишут «Ведомости».

Так, например, предприятию, варящему пиво на 100-процентном солоде, очень сложно конкурировать с производителями пенного напитка, в состав которого входят ячмень, рис, кукуруза или патока, из-за двукратной разницы в цене конечного продукта. В связи с этим пивовары считают правильным называть продукт с пониженным содержанием солода исключительно «пивным напитком», а не пивом.

В СПР высказали опасения, что использование зерна в пивоварении может обернуться снижением спроса на солод и сокращению его производства. По словам представителей ведущих пивоваренных компании в России AB InBev Efes и Heineken, зерно дает возможность изменять характеристики пива, например, содержание глютена и углеводов, что порой, напротив, увеличивает стоимость конечного продукта.

О необходимости внести изменения в техрегламент российские производители пива заявляли и ранее. Как писал «Новый День», они выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков. В регламенте «О безопасности алкогольной продукции» говорится, что крепость пивного напитка не может превышать 7%. При этом самого пива в такого рода напитках должно быть не менее 40%. Такие же требования к составу предъявляет и российское законодательство. При этом для пива ограничений по крепости нет.

Производители заявляли, что на мировом рынке широко представлены сорта пивных напитков, показатель крепости которых превышает 7%, но законодательных ограничений на их производство и оборот нет. Однако действующие регламенты ЕАЭС накладывают запрет на их продажу на территории союза с 10 января 2021 года. В материалах экспертного совета отмечается, что это является торговым барьером для импорта продукции в Россию, а также создает неравные условия в рамках ВТО.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре 2018 года. В силу этот документ вступит 10 января 2021 года. Его действие будет распространяться на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).

Москва, Иван Гридин

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