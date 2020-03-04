В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя

Депутаты Госдумы скорректировали ко второму чтению законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.

По словам главы комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, цель поправок – отрегулировать работу малых баров на первых этажах жилых домов, которые в народе называют «наливайками». Эти заведения торгуют алкогольными напитками по ночам, а посетители зачастую ведут себя шумно, нарушая сон жильцов многоквартирных домов.

Документ предоставляет региональным властям самостоятельно ограничивать время продажи и распития алкоголя в заведениях общественного питания. По мнению Хинштейна, эти ограничения следует увязать со временем торговли алкоголем в магазинах. На федеральном уровне это период с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе, пишут «Ведомости».

Кроме того, разработчики законопроекта считают необходимым установить минимальную площадь зала обслуживания «наливаек» в 20 квадратных метров, а региональные власти наделить правом увеличить этот порог до 30 «квадратов». Народный избранник отметил, что документ в окончательной редакции будет готов до конца месяца. Обновленный вариант законопроекта был направлен начальнику государственно-правового управления президента России Ларисе Брычевой.

По словам представителя Минфина, законопроект требует доработки с учетом некоторых замечаний. В частности, запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов.

Как писал «Новый День», ранее Минпромторг разработал проект единых правил по размещению точек по продаже алкоголя вблизи школ, больниц, спортивных объектов. На сегодняшний день размеры территорий относящихся к социальным объектам определяют местные власти, что зачастую приводит к излишним ограничениям и увеличивает коррупционные риски. По мнению чиновников, единый федеральный подход позволит предотвратить факты коррупции на местах при установлении границ территорий.

Авторы поправок предлагают, чтобы местные власти направляли проект акта, устанавливающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей. Проект должен содержать информацию о числе магазинов и кафе, которые окажутся под ограничениями, расчет вероятных убытков, оценку снижения потребления алкоголя и научное обоснование необходимости установления или увеличения прилегающих территорий.

В Минпромторге считают что 30 метров от социального объекта вполне достаточное расстояние для соседства с алкомаркетом. Там пояснили, что излишние ограничения ударят по легальному бизнесу, но никак не повлияют на объемах потребления спиртного и лишь сыграют на руку подпольным торговцам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.03.20

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