В России до суда доходит чуть более половины дел о незаконном обороте наркотиков

В России более трети дел о незаконном обороте наркотиков (ст.228 УК РФ) не имеет судебной перспективы, сообщает РБК со ссылкой на статистику Генпрокуратуры и данные Судебного департамента при Верховном суде России.

Издание выяснило, что на сегодняшний день до суда доходит чуть более половины «наркотических» дел, и эта доля ежегодно снижается, достигнув 52%. Также уменьшилось и число обвиняемых по 228-й статье. В 2019-м их было около 85 тыс. человек. Однако в перерасчете на каждого из них в среднем приходится больше эпизодов. Также оказалось, что в четверти регионов за последние 4 года более, чем на 15% снизилось число преступлений, связанных с наркотиками, еще в четверти – был отмечен рост, который превысил 10%.

По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, в 2019 году количество приговоров за незаконный оборот наркотиков снизилось на 22% по сравнению с 2018 годом. Генпрокуратура в свою очередь сообщает, что число «наркотических» преступлений в 2019 году уменьшилось лишь на 5%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.20

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