Суд по жалобе прокуратуры отменил УДО экс-главы ФСИН

Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение райсуда Калининграда, удовлетворившего ходатайство экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба облсуда. Таким образом, Реймер не выйдет на свободу досрочно. Бывший руководитель ФСИН был осужден в 2017 году по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей.

Напомним, Центральный районный суд Калининграда удовлетворил прошение экс-главы ФСИН об УДО 25 февраля 2020 года.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Реймера виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и приговорил его к 8 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, в 2010-2012 годах бывший руководитель ФСИН и его зам Николай Криволапов похитили 2,2 млрд рублей, выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН. Только по одному из госконтрактов было выявлено завышение цены поставляемых изделий со 170 млн до 900 млн рублей. Бюджетные средства перечислялись с расчетных счетов самарского УФНС на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками.

27 февраля прокуратура обжаловала решение райсуда Калининграда об УДО Реймера. В надзорном ведомстве отметили, что Реймер до сих пор не возместил ущерб от неправомерных действий. Несмотря на это суд удовлетворил его ходатайство и принял решение освободить условно-досрочно, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Калининград, Наталья Петрова

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