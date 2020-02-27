«Не возместил ущерб»: прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН

В Калининградской области прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер, осужденному в 2017 году по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В надзорном ведомстве отметили, что Реймер до сих пор не возместил ущерб от неправомерных действий. Несмотря на это суд удовлетворил его ходатайство и принял освободить условно-досрочно, указала Генпрокуратура.

В прокуратуре также отметили, что до рассмотрения апелляционного представления прокурора Реймер будет находиться в исправительном учреждении.

Как сообщал «Новый День», Центральный районный суд Калининграда 25 февраля удовлетворил прошение экс-главы ФСИН об УДО.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Реймера виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и приговорил его к 8 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в 2010-2012 годах бывший руководитель ФСИН и его заместитель Николай Криволапов похитили 2,2 млрд рублей, выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН. Только по одному из госконтрактов было выявлено завышение цены поставляемых изделий со 170 млн до 900 млн рублей. Бюджетные средства перечислялись с расчетных счетов самарского УФНС на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками.

Калининград, Ольга Панфилова

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