Повышение возраста продажи алкоголя назвали в Госдуме антиконституционным

Повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции и Гражданскому кодексу. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Народный избранник напомнил, что, из этих документов следует, что в России общий уровень дееспособности наступает с 18 лет. То есть наступает способность гражданина «своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их» в полном объеме, пояснил он.

«С 18-летним возрастом связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах Вооруженных сил и т. д. Совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься в том числе продажей алкогольной продукции», – приводит ТАСС слова Крашенинникова.

Напомним, что в Госдуму уже вносили законопроекты, которые предлагали повысить возраст продажи алкоголя. Так, в июле 2019 года инициатором изменений выступил депутата от «Единой России» Шамсаил Саралиев. Он заявлял, что, по его мнению, в 18 лет молодые люди еще не способны принимать осознанное решение о потреблении алкоголя. За повышение возраста продажи алкоголя неоднократно выступал Минздрав. В частности ведомство считало необходимым запретить продажу напитков крепче 16,5% до достижения 21-летнего возраста.

Москва, Иван Гридин

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