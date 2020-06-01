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Понедельник, 1 июня 2020, 09:49 мск

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В Госдуме предложили платить пособие домохозяйкам

В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек. Документ подготовлен депутатами от ЛДПР.

Пособие в размере МРОТ (12 130 рублей) будет полагаться людям, которые ведут «домашнее хозяйство своей семьи». Речь идет о домашней уборке, приготовлении еды, уходе за детьми и престарелыми родителями, а также за инвалидами с детства первой группы, передает РИА «Новости».

Законопроект содержит ряд условий, которые необходимо будет выполнить для получения денежных средств. Так, например, на пособие может рассчитывать только один член семьи. При этом претендовать на его получение можно только в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, следует из документа.

Планируется, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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