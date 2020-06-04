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Четверг, 4 июня 2020, 10:05 мск

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Россияне на самоизоляции стали больше пить, предпочитая крепкое в большой таре

Жители России, находясь на режиме самоизоляции, стали чаще покупать алкоголь в большой таре, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

По оценкам аналитиков, в апреле 2020 года россияне приобрели водки в литровых бутылках 1 литр и крупнее на 19% больше, чем годом ранее. Также отмечается, что до весны 2020 года спрос на напитки в такой таре постепенно сокращался. Так, с марта 2019 года по апрель 2020 года продажи водки в упаковке более 1 литра упали на 26%.

Что же касается виски, за год продажи этого напитка сократились на 5%, однако минувшей весной продажи виски в бутылка 1-2 литра выросли на 52%. Аналитики полагают, что россияне в период самоизоляции россияне старались иметь запас алкоголя, а крупная тара для этого подходит лучше.

Годом ранее продажи водки росли только в маленькой упаковке, например в тарах по 0,1 и 0,25 литра. Исследователи отмечают, что в апреле 2020 года темпы роста продаж водки, виски и бренди в таких бутылках существенно снизились.

Отмечается, что пик продаж алкоголя в крупных торговых сетях пришелся на март, после чего спрос стабилизировался. В Росалкогольрегулировании отмечают, что по итогам января – апреля 2020 года продажи водки в стране выросли на 4% до 23,5 млн декалитров, вина – на 7% до 16,7 млн декалитров, игристых вин – на 4% до 4,7 млн декалитров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.20

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