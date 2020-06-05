Роскачество признало водку самым безопасным продуктом в России

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России. Столь любопытный вывод эксперты сделали на основе исследований, результаты которых опубликованы на сайте организации.

Роскачество составило шкалу безопасности продуктов на основе предыдущих исследований. В частности, специалисты учли соотношение безопасных торговых марок продукта к общему количеству брендов. Кроме того, в каждой категории продуктов они рассчитали рассчитан соотношение безопасных и качественных продуктов к общему числу исследованных. Таким образом они рассудили, что чем выше процент, тем безопаснее категория, и наоборот.

«Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. В категории коньяка обнулен рейтинг у товаров 16 торговых марок. Ни один из исследованных товаров в этой категории не получил «Знак качества». Наиболее распространенное нарушение для коньяка в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения, это является фальсификацией», – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что в пятерку наиболее безопасных продуктов также вошли также вошли нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа и сметана. Лидерами антирейтинга по уровню безопасности вошли: свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.20

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