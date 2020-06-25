В Госдуме предложили узаконить право собственности на номер телефона

В Госдуме предложили разрешить россиянам сохранять за собой мобильные номера. Авторы инициативы предлагают закрепить в законе право гражданина сохранить за собой номер телефона, а также возможность продать его или передать, например, по наследству, пишет «Коммерсантъ».

Такая возможность может стать «дополнительной услугой». В случае, если абонент полгода не будет платить за связь, он потеряет право владения номером. «Вопрос сохранения и дальнейшего использования абонентского номера становится особенно актуальным, если человек, к примеру, ведет популярный канал в социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, номера телефонов операторы поучают у государства за фиксированную плату и на определенный период. По словам Половникова, абонент при этом не может владеть мобильным номером, так же как номером паспорта или автомобиля, которые тоже выдает государство.

Москва, Иван Гридин

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