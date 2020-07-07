Минпромторг предложил смягчить правила торговли алкоголем

Минпромторг рассматривает возможность разрешить продажу алкоголя на территориях, прилегающих к медучреждениям. Согласно законопроекту, регионы смогут решать самостоятельно, смягчать ли условия продажи спиртных напитков, пишут «Известия».

Разработать законопроект ранее поручила вице-премьер Татьяна Голикова. В случае его принятия, региональные власти будут сами определять виды медицинской деятельности, осуществление которых не препятствует продаже алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

В Госдуме нашлись критики законотворческой инициативы. Так, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов допустил, что послабления могут привести к увеличению объемов потребления алкоголя, потому создание дополнительных условий его продажи недопустимо.

В свою очередь первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов отметил, что «никакие доходы региональных бюджетов не могут оправдать алкоголизацию страны». Его коллега из фракции КПРФ Валентин Шурчанов отметил, что на фоне ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции россияне стали потреблять больше алкоголя.

Москва, Иван Гридин

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