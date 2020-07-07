российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 июля 2020, 09:58 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Минпромторг предложил смягчить правила торговли алкоголем

Минпромторг рассматривает возможность разрешить продажу алкоголя на территориях, прилегающих к медучреждениям. Согласно законопроекту, регионы смогут решать самостоятельно, смягчать ли условия продажи спиртных напитков, пишут «Известия».

Разработать законопроект ранее поручила вице-премьер Татьяна Голикова. В случае его принятия, региональные власти будут сами определять виды медицинской деятельности, осуществление которых не препятствует продаже алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

В Госдуме нашлись критики законотворческой инициативы. Так, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов допустил, что послабления могут привести к увеличению объемов потребления алкоголя, потому создание дополнительных условий его продажи недопустимо.

В свою очередь первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов отметил, что «никакие доходы региональных бюджетов не могут оправдать алкоголизацию страны». Его коллега из фракции КПРФ Валентин Шурчанов отметил, что на фоне ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции россияне стали потреблять больше алкоголя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.07.20

Власти Джорджии хотят ввести Нацгвардию для усмирения протестующих. / В уральских лесах появились лисички (ФОТО). / Жительницу Екатеринбурга отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП с погибшим на ЕКАДе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Алкоголь

Ученые выявили наиболее подверженных алкоголизму людей по группе крови

Роскачество признало водку самым безопасным продуктом в России

Российские производители бьют тревогу из-за нового техрегламента ЕАЭС на пиво

Россияне на самоизоляции стали больше пить, предпочитая крепкое в большой таре

Роспотребнадзор рассказал о влиянии употребления алкоголя на коронавирус

Повышение возраста продажи алкоголя назвали в Госдуме антиконституционным

Ученые приблизились к созданию лекарства от алкогольной болезни печени

Половина регионов «под шумок» намерена ограничить продажу алкоголя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Политика, Россия, Алкоголь, Госдума,