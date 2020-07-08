Россияне стали активно скупать спиртовые настойки в аптеках

В российских аптеках вырос спрос на настойки боярышника, пустырника и подобные им. По данным DSM Group, продажи спиртосодержащих настоек в России с января по конец июня выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, что в денежном выражении составило 1,6 млрд рублей (рост на 38%), пишет «Коммерсантъ».

Исследование показало, что наибольшей популярностью пользовались успокаивающие настойки пустырника и валерианы. Их продажи выросли на 35% и 40%, до 327,5 млн рублей и 296,5 млн, соответственно. Он полагает, что рост продаж был вызван стремлением населения снизить уровень тревожности, возросший на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Он также допустил, что спиртовые настойки покупали ради их дезинфицирующих свойств для обработки рук и поверхностей.

По оценкам участников алкогольного рынка, рост спроса на настойки в аптеках связан с ограничениями на продажу спиртного на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такие меры вводились, в частности, в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской, Свердловской областях, а также Пермском крае.

По оценке CEO воронежской сети «Фармия» Романа Кубанева, наибольший рост продаж продукции – на 140% в натуральном выражении – пришелся на март, и был связан с дефицитом антисептиков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.20

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