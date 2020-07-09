Минтрансу предложили запретить продажу алкоголя в поездах

В пассажирских поездах, курсирующих по России следует полностью запретить продажу алкогольных напитков. Такую инициативу озвучил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Письмо с соответствующим предложением он направил министру транспорта Евгению Дитриху, передает RT.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», – следует из текста обращения.

На сегодняшний день продажа и употребление спиртных напитков на железнодорожном транспорте в России запрещены. Исключение сделано для вагонов-ресторанов, где разрешена продажа алкогольных напитков не крепче 16,5% об. Поводом для запрета Хамзаев назвал пьяные дебоши и драки, которые устраивают посетители вагонов-ресторанов.

Кроме того, Хамзаев предложил лишать «непослушных» пассажиров права покупать билеты и пользоваться железной дорогой. Такие меры он предлагает применять в отношении пассажиров, которых дважды в течение года уличали в употреблении алкоголя в поездах.

Моссква, Иван Гридин

Моссква. Другие новости 09.07.20

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