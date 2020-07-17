Роскачество дало рекомендации по выбору вина к мясу на углях

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору вина к приготовленному на природе шашлыку. Ликерные вина, кагор и портвейн не подходят для пикника с жаренным на углях мясе, отметили в ведомстве.

«Вино для пикника не должно быть слишком простым и легким. Пока еда не готова, на аперитив можно выпить белого вина из ароматного сорта винограда. Но позже, под птицу, рыбу или тем более белое мясо на гриле, лучше выпить чего-нибудь посложнее из классических сортов винограда – Шардоне или Рислинг с небольшой выдержкой в дубе», – отметил руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

При этом с красными винами следует поступать иначе. Так, выдержанные вина лучше приберечь для другого повода. Для пикника подойдут относительно простые, но сбалансированные, с хорошо выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе вина.

Москва, Иван Гридин

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