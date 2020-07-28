В Госдуме предложили ввести обязательную бесплатную регистрацию собак

Депутаты Госдумы ведут работу над законопроектом о бесплатной обязательной регистрации собак. По мнению разработчиков, данная мера позволит постепенно сократить число безнадзорных животных, рассказал депутат Олег Шеин.

Изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». «У нас полно выброшенных животных… Это будет обязательная (бесплатная) регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать», – приводит слова Шеина РИА «Новости».

По словам народного избранника, в России отлов безнадзорных животных с последующей стерилизацией проводится за счет государства. В то же время во многих странах действуют штрафы для хозяев брошенных животных. Введение такой системы невозможно без обязательной регистрации четвероногих.

Олег Шеин отметил, что людей и организации, которые не зарегистрировали собак и допустили их появление на улице, будут штрафовать. «За это должен быть штраф, иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим», – сказал он.

Кошек и других домашних животных обязательная регистрация не коснется, отметил парламентарий, добавив, что размер штрафов будет определен в отдельном законопроекте с поправками в КоАП. Проект планируют внести в Госдуму уже в сентябре.

Москва, Иван Гридин

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