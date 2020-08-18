Водка не попала в топ-50 продаваемых товаров в российских алкомаркетах

За семь месяцев текущего года россияне стали реже приобретать водку, отдавая предпочтение иным алкогольным напиткам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического подразделении «ЧекСкан Research».

Экспертов интересовала потребительская активность россиян в крупнейших алкомаркетах страны «Красное & Белое» и «Бристоль». Они проанализировали около 130 тыс. чеков, полученных в во всех федеральных округах страны. Их интересовало, как изменились потребительские предпочтения россиян, в том числе в части потребления алкоголя на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Оказалось, что с января по июль средний чек в «Красном & Белом» превышал аналогичный показатель в «Бристоле». При этом с начала года он показывал стабильный рост. Наиболее резкое его увеличение было зафиксировано в апреле, когда вся страна находилась на самоизоляции. Средний апрельский чек в «Бристоле» составил 446,76 рубля, в «Красном & Белом» – 513,7 рубля. Затем произошел незначительный спад, а уже в июле средний чек в «Бристоле» увеличился до 463,61рубля.

Анализируя алкогольные предпочтения, эксперты пришли к выводу, что абсолютным лидером продаж за прошедшие месяцы текущего года стало пиво. «При этом такой традиционный напиток, как водка, не вошел даже в топ-50», – отметили в «ЧекСкан Research».

Из неалкогольных товаров в июле лидером продаж в «Красном & Белом» стала одноразовая медицинская маска. Продажи этого предмета обогнали даже пивную продукцию. В «Бристоле» в июле она также вошла в топ-5, но уступила пиву. Исключением стал Уральский Федеральный округ, где в прошлом месяце пиво уступило лидерство не только маскам, но и сигаретам.

По словам гендиректора проекта «ЧекСкан» Владислава Вернигоры, резкий рост среднего чека в апреле свидетельствует о том, что россияне действительно стали употреблять больше алкоголя во время самоизоляции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.08.20

В мэрии объяснили, почему не уходит вода с Шефской: кто-то завалил ливневку грунтом. / Челябицы в шоке: чиновники запретили строительство рядом с городским бором. / Власти в Белоруссии: мы не давали приказа бить людей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»