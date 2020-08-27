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Четверг, 27 августа 2020, 10:47 мск

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В Госдуме предложили сажать «черных коллекторов» на 12 лет

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность. Он был подготовлен членами комитета по безопасности, сообщил RT его глава Василий Пискарёв.

Он рассказал, что в случае принятия поправок «чёрным коллекторам» будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет, а за работу в составе организованной группы – до 12 лет. Ранее президент России Владимир Путин призвал взять под контроль деятельность коллекторских организаций, поскольку то, с чем сталкиваются задолжавшие кредитным организациям россияне иногда переходит всякие разумные границы.

Москва, Иван Гридин

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