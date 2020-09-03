МВД выступило категорически против продаж алкоголя онлайн

МВД выступило против продаж алкоголя через интернет. Соответствующий отрицательный отзыв о законопроекте, разработанном Минфином, ведомство направило заместителю главы ведомства Алексею Сазанову и в аппарат правительства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

В частности, в отзыве указано, что легализация онлайн-продаж алкоголя сделает его доступнее для граждан, что обернется злоупотреблением выпивкой и как следствие ростом числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Помимо этого, считают в МВД, возникнет риск покупки спиртного несовершеннолетними, а также сулит рост объемов контрафактной продукции на рынке, так как при доставке курьерской службой будет сложно проверить сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

В ведомстве отмечают, что законопроект отвечает интересам производителей, но предлагаемые меры не должны повышать риски роста преступности, угрозы жизни и здоровья граждан. Издание со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что выводы МВД подкреплены статистическими данными.

В Минфине в свою очередь отметили, что к онлайн торговле алкогольной продукцией хотят допускать лишь организации с лицензиями на продажу спиртного, а продажи вести через их сайты. Доменные имена предлагается включить в специальный реестр и расположить в зоне egais.ru под контролем Росалкогольрегулирования. Таким образом можно будет избежать многих рисков.

В Минпромторге считают, что легализация торговли алкоголем в Сети отвечает целям госполитики, так как онлайн-продажи спиртного происходят и сейчас, но вне правового поля.

Против инициативы выступает и Минздрав. В ведомстве считают, что снятие запрета на дистанционную продажу алкоголя противоречит основополагающим принципам законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.20

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