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Среда, 16 сентября 2020, 10:47 мск

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Минздраву предложили ограничить торговлю алкоголем в новогодние каникулы

В России хотят ограничить продажу алкогольной продукции до четырёх часов в день в период новогодних праздников. С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты и глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Письмо с предложением он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает RT.

Хамзаев указывает, что смертность от отравления алкоголем в период новогодних каникул увеличивается почти вдвое. Он считает, что ограничение продажи алкоголя до 4 часов в день позволит снизить этот показатель. По его мнению, спиртное следует продавать в период с 14:00 до 18:00. «Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», – считает Хамзаев.

Москва, Иван Гридин

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