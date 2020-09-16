Минздраву предложили ограничить торговлю алкоголем в новогодние каникулы

В России хотят ограничить продажу алкогольной продукции до четырёх часов в день в период новогодних праздников. С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты и глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Письмо с предложением он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает RT.

Хамзаев указывает, что смертность от отравления алкоголем в период новогодних каникул увеличивается почти вдвое. Он считает, что ограничение продажи алкоголя до 4 часов в день позволит снизить этот показатель. По его мнению, спиртное следует продавать в период с 14:00 до 18:00. «Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», – считает Хамзаев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.09.20

На Южном Урале от коронавируса умерли две женщины. / Маткапитал увеличат с 2021 года. Его хотят разрешить тратить на ремонт. / Требуется сборщик ритуальных венков, командир воздушного судна и автоняня: составлен рейтинг нетрадиционных вакансий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»