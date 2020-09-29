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Вторник, 29 сентября 2020, 09:39 мск

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В Общественной палате предложили запретить рекламу безалкогольного пива

В России следует ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. С таким предложением выступил член Общественной палаты (ОП), руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет RT.

По мнению общественного деятеля, несмотря на антиалкогольную политику и существующий запрет рекламы алкогольной продукции, производители пива по-прежнему используют инструменты для популяризации своей продукции. В частности, указал Хамзаев, через рекламу безалкогольного пива потребители получают информацию о продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги.

Москва, Иван Гридин

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