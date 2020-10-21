Ушел из жизни протоиерей Димитрий Смирнов

Умер почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Ему было 69 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем телеграм-канале.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке», – написал Рулинский.

Причина смерти не уточняется. Известно, что в мае Димитрий Смирнов переболел коронавирусной инфекцией. После выписки из больницы протоиерей ушел на длительную реабилитацию. В августе Священный синод РПЦ освободил отца Димитрия от должности главы патриаршей комиссии по делам семьи по его же просьбе. В сентябре сообщалось о его госпитализации в НИИ Склифософского.

Димитрий Смирнов был известен спорными и скандальными высказываниями. В частности, протоиерей назвал ядерное оружие «замечательным изобретением», а гражданских жен сравнил с «бесплатными проститутками». Он критиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина о происхождении видов, сочтя ее «совершенно ненаучной» и «абсолютно неподтвержденной». Протоиерей назвал русских мужчин «национальной трагедией» и высказал мнение, что женщины «слабее умом, чем мужчины». Кроме того, он заявлял о пользе пандемии коронавируса, следствием которой, по его словам, стала активизация волонтерства, а «эгоизм стал ужиматься». Отец Димитрий говорил, что у людей стало больше «желания что-то сделать для ближнего, понимания очень важных христианских качеств души».

Москва, Наталья Петрова

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