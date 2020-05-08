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Пятница, 8 мая 2020, 12:27 мск

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Священник назвал ядерное оружие замечательным изобретением

Фото: Минобороны РФ

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает правильной практику освящения ядерного оружия Русской православной церковью. По его мнению, ракеты – это защитники России.

«Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие – это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», – цитирует священника «Интерфакс».

Смирнов сообщил, что когда сам освящал оружие, «чувствовал, что совершает нечто великое». По его словам, ядерные бомбы – это «оружием мира». «Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят», – заявил священник.

В феврале Русская православная церковь предложила обществу обсудить документ, который предполагает отказ от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного. Сбор отзывов на инициативу продлится до 1 июня.

Москва, Зоя Осколкова

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