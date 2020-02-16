«Бесплатная проститутка»: в РПЦ обрушились с критикой на женщин, живущих в гражданском браке

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов подверг жесткой критике женщин, соглашающихся на гражданский брак, назвав это «бесплатной проституцией».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – заявил священнослужитель (цитата по «Интерфаксу»).

Выступая на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO», протоиерей также обратил внимание, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», – считает глава патриаршей комиссии по делам семьи.

Позже заместитель главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что резонансное высказывание протоиерея о гражданских жёнах имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.

Москва, Светлана Антонова

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