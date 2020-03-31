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Вторник, 31 марта 2020, 14:32 мск

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СКР проверит на экстремизм слова протоиерея Смирнова о «бесплатных проститутках»

Московские следователи начали проверку в отношении главы патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего женщин, живущих в гражданском браке, «бесплатными проститутками».

Сотрудники следственных органов по Юго-Западному административному округу Москвы проверят скандальное высказывание священнослужителя на экстремизм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Доследственная проверка начата по признакам статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сам священник в свою очередь сообщил, что уже дал разъяснения следователям. По его словам, он не опасается возбуждения уголовного дела, так как не считает свои слова оскорбительными, передает «Газета.ру».

Как сообщал «Новый День», 16 февраля протоиерей, выступая на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO», жестко раскритиковал женщин, соглашающихся на гражданский брак, назвав это «бесплатной проституцией».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – заявил священнослужитель. Данное заявление вызвало волну критики со стороны общественности.

Телеведущая и юрист Екатерина Гордон направила заявления в Следственный комитет, полицию и московскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания Смирнова и принять меры реагирования вплоть до возбуждения уголовного дела. Она призвала провести проверку в отношении Димитрия Смирнова по статье 282 УК РФ.

Позже глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион принес извинения российским женщинам за слова протоиерея о гражданских женах. Он отметил, что протоиерей Смирнов «нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин», однако делает это, по его мнению, «из благих побуждений», чтобы привлечь общественность к теме защиты брака и семьи. «Однако получается не всегда удачно», – констатировал он.

Москва, Наталья петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

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