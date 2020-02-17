«Нужно тщательно подбирать слова», – в РПЦ извинились за заявление священника о «бесплатных проститутках»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион принес извинения российским женщинам за слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах. Священник сравнил их с «бесплатными проститутками»

Митрополит Иларион отметил, что протоиерей Смирнов «нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин», однако делает это, по его мнению, «из благих побуждений», чтобы привлечь общественность к теме защиты брака и семьи. «Однако получается не всегда удачно», – констатировал он. При этом Иларион подчеркнул, что в гражданских браках женщины нередко оказываются слабым звеном, в особенности если мужчина состоятельный. По мнению архиерея, «проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения», в ходе которого нужно «тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно», передает РИА «Новости». Ранее в июле прошлого года Смирнов высказал мнение, что женщины «слабее умом, чем мужчины». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответ заявила, что слова священника вызывают протест и недоумение.

Тем временем протоирей Смирнов обвинил СМИ в искажении его слов о гражданском браке. По его утверждению, он осуждал не женщин, а «исключительно грех, причем мужчин», сообщает агентство новостей «Москва». Смирнов пояснил, что осуждал мужчин «за их безответственность, за их беспардонное отношение к женщинам, за то, что они их бросают»: «Из них сделали содержанок, жениться не хотят». «Как я могу женщин ненавидеть, обижать? У меня 80% женщин в приходе, у нас любовь, я каждой в чем-то помогаю», – добавил протоирей. Священник также пожаловался на угрозы, которые он получает в свой адрес после скандального заявления о гражданских женах. «Сумасшедшие пишут на меня какие-то доносы. Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее», – поведал отец Димитрий.

Ранее сегодня телеведущая и юрист Екатерина Гордон направила заявления в Следственный комитет, полицию и московскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания Смирнова. Она призвала провести проверку в отношении Димитрия Смирнова по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и принять меры реагирования вплоть до возбуждения уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

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