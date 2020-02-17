«Считаю это разжиганием розни»: заявление о «бесплатных проститутках» стало поводом для обращения в СКР, МВД и прокуратуру

На главу патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками», пожаловались в Следственный комитет, полицию и прокурору Москвы. Заявления направила юрист Екатерина Гордон.

«Сегодня мною было подано заявление с требованием провести проверку слов протоиерея Дмитрия Смирнова, который накануне назвал гражданских жен «бесплатными проститутками», – сообщила Гордон в «Фейсбуке». – Юридическая профессия учит отвечать за слова. А ещё, девочки, женщины, девушки, пора бы начать приучать мужчин страны и мира относиться к нам уважительно. Никогда и никому не позволяйте себя оскорблять».

Гордон также оставила к записи постскриптум, в котором сообщила, что в ее юридическую компанию обратилось еще несколько женщин, которые попросили помочь им подготовить аналогичные заявления.

В документе, скриншот которого опубликовала юрист, говорится, что протоиерей Димитрий Смирнов допустил «публичное оскорбление социальной группы «женщина, состоящие в гражданском браке»». Кроме того, это высказывание провоцирует ненависть к таким женщинам в обществе в связи с тем, что Смирнов является протоиереем РПЦ и к нему, как священнику, прислушиваются люди.

При этом Гордон указала, что она сама воспитывает двоих детей, и проживает в гражданском браке. «Меня глубоко задели и оскорбили слова Димитрия Смирнова в отношении женщин», – говорится в заявлении.

«Считаю это оскорблением, разжиганием розни, а также публичным призывом к активным действиям со стороны людей, исповедующих православие, являющейся самой многочисленной религией в Российской Федерации», – подчеркнула Гордон, уточнив, что просит провести проверку в отношении священнослужителя и принять меры реагирования вплоть до возбуждения уголовного дела.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.20

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