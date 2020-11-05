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Четверг, 5 ноября 2020, 08:46 мск

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В России ужесточат оборот огнестрельного оружия

Госдума обдумывает вопрос об ужесточении оборота огнестрельного оружия – приравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным. Паламентарии считают, что на сегодняшний день, благодаря развитию технологий, разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок. Если изменения будут приняты, то коснутся более 5 млн россиян.

«С целью обхода установленного законом ограничения при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола – «сверловка Ланкастера». Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики «условно гладкоствольного» оружия к гражданскому нарезному», – отмечают парламентарии.

Из документов следует, что «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию». Как пишут «Известия», исследование будет проводить Московский госуниверситет. Его цель проанализировать и разработать предложения по совершенствованию законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.11.20

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