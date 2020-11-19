Роскачество оценило безопасность отечественной водки

Эксперты Роскачества провели исследования водки из спирта сортов «люкс» и «альфа». Всего исследованиям по 30 параметрам качества и безопасности подверглось 23 товара от 14 российских производителей.

Эксперты проверяли водку на содержание метилового спирта, уксусного альдегида, токсичных химических элементов (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк) и фурфурола (побочный продукт брожения при очистке). Эксперты не обнаружили опасной водки и признали все образцы соответствующими требованиям закона. Стоит отметить, что 19 образцов удостоились высоких оценок и могут претендовать на получение российского Знака качества.

Выяснилось, что вся водка была изготовлена из пищевого сырья и не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Содержание токсичных веществ и метанола в них ниже установленного уровня. Крепость напитков соответствовала указанной на этикетке.

Однако у экспертов возникли замечания к способу очистки водки – содержание кальция и магния не позволяет утверждать, что водка очищена молоком, как заявлено в маркировке. Такие претензии есть к продуктам двух торговых марок. Ещё к двум образцам есть замечания по вкусу (он жгучий и резкий).

Москва, Иван Гридин

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