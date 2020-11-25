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Среда, 25 ноября 2020, 12:04 мск

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Минпромторгу предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Главе Минпромторга России Денису Мантурову предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. С такой инициативой выступил глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1-2 января – дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», – говорится в письме.

По словам Хамзаева, региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку в связи с пандемией коронавируса. Как отмечает «Новый День», например, в Екатеринбурге местный токсикологический центр был отдан для лечения больных Covid-19, потому, в случае алкогольной интоксикации человека будут спасать не в профильном учреждении, а в обычной больнице.

Москва, Иван Гридин

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