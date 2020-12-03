В Госдуме предложили запретить продажу «веселящего газа»

В России хотят запретить пропаганду безвредности употребления закиси азота («веселящего газа»), а за его свободную продажу ввести уголовную ответственность. Об этом пишут «Известия». По словам авторов инициативы, рассмотрение этого предложения начнется в профильных комитетах Госдумы уже на следующей неделе.

По словам одного из авторов депутат инициативы, депутата Госдумы Натальи Костенко, разработка документа началась еще в 2017 году, но до сегодняшнего дня не было принято каких-либо решений. Она напомнила, что в 2018 году была внесена первая редакция законопроекта, которую правительство рекомендовало доработать. «Сейчас мы получили положительный отзыв на новую редакцию документа», – рассказала Костенко, добавив, что в Госдуму внесут поправки о введении уголовной ответственности за продажу и распространение «веселящего газа».

Из пояснительной записки к документу следует, что вдыхание «веселящего газа» сопровождается эйфорией, беспричинным смехом и галлюцинациями.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.12.20

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