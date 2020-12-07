Эксперты перечислили самые пьющие и курящие регионы России

По оценкам экспертов, употребление алкоголя и табака в 2019 году среди регионов России оказалось наибольшим в Магаданской, Сахалинской областях и Хакасии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинга приверженности вредным привычкам.

Эти три субъекта уже были лидерами данного рейтинга в 2018 году. Так же в нем на четвертом с конца месте оказалась Бурятия. В топ-5 регионов с высокой приверженностью вредным привычкам вошла Амурская область. Дальневосточный регион опустился на три позиции по сравнению с 2018 годом.

При составлении рейтинга аналитики также учитывали число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от алкогольной интоксикации, связанные с наркотическими и психотропными веществами преступления.

Меньше всего пьют и курят в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Замыкает пятерку самых «здоровых» регионов Тамбовская область, которая ранее занимала девятую строку.

Москва, по сравнению с 2018 годом, поднялась в списке с 57 на 49 строчку, Санкт-Петербург – с 70 на 63. Для столицы наиболее распространенной вредной привычкой остается курение. В Петербурге сохраняется проблема распространения наркотиков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.20

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