Потребление алкоголя в России хотят сократить вдвое за 10 лет

Практически все трудоспособные россияне – 76 млн граждан (более 85%) – употребляют алкоголь. Это следует из доклада Федерального проекта «Трезвая Россия». В нем уточняется, что к трудоспособному населению страны относится 61% от всего населения – 89,6 млн человек.

В «Трезвой России» также напомнили, что 70% смертей граждан трудоспособного возраста прямо или косвенно связаны со злоупотреблением алкоголем. Кроме того, в организации подчеркнули, что в стране выросло систематическое потребление алкоголя в молодежной среде. По оценкам экспертов, доля их вовлеченности в употребление алкогольных напитков выросла в 2019 году на 16% по сравнении с 2018 годом, достигнув 69%. Отмечается, что 53% молодежи употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю.

Самым популярным алкогольным напитком в России остается пиво. Пенного в стране выпивают 8,5 млрд литров в год. Второй по популярности является водка – около 1 млрд литров. Проект предлагает к 2024 году снизить объем продаж алкогольной продукции до 12 млрд литров, к 2027 году – до 9 млрд литров, к 2030 году – до 7 млрд литров. «Изменение структуры потребления алкогольных напитков к 2030 года: 50% вино, 30% пиво, 15% водка и иные крепкие напитки, 5% прочая алкогольная продукция», – следует из доклад.

Доклад был составлен на основе анализа закупок соответствующей продукции, а также опроса, проведенного в 65 регионах России среди 120 тысяч человек в период с мая по июль 2019 года, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.20

С Pornhub исчезло почти 9 миллионов видео для взрослых. / В сети активизировались мошенники. Две топовые схемы «развода» и способы защиты. / Киев договорился с турками о поставках на Украину ударных беспилотников и боевых корветов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»