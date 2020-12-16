Число мигрантов в России уменьшилось в два раза

В настоящее время в России находится около 6 миллионов человек, которые приехали из других стран. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ. Обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.

Разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у примерно 1 миллиона человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ ведомства. Большинство трудовых мигрантов, которые работают официально, делают это по патентам.

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года – 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров», – отметили в МВД.

Согласно статистическим данным ведомства, за 11 месяцев 2020 года на миграционный учет поставили около 9 млн иностранных граждан и лиц без гражданств. В прошлом году эта цифра составила почти 18 млн, передает ТАСС.

Кроме того, на фоне пандемии сильно сократилось число разрешений на работу иностранным гражданам. Большинство иностранцев в России – это трудовые мигранты, которые работают в крупных городах и экономических центрах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.12.20

В Кургане на месяц закроют еще одну оживленную улицу. / Число жителей ДНР с российским гражданством достигло 200 тысяч – Пушилин. / Украинские переселенцы массово возвращаются в ДНР и ЛНР. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»