В России хотят запретить детское шампанское

Член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев выступил с предложением запретить производство и продажу детского шампанского. Соответствующее обращение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

«Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей», – приводит слова Хамзаева РИА «Новости».

По его мнению, родители не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Он считает, что наличие на семейных торжествах детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

«Недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским», – заявил Хамзаев. Он также считает необходимым «принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции».

Москва, Иван Гридин

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