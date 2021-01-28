В ЦБ рассказали, как отказаться от надоедливых звонков из банков

Представители банков часто звонят россиянам с предложениями кредитов. В Центробанке рассказали, как можно избавиться от них или хотя бы сократить количество звонков.

Чаще всего кредитные организации предлагают взять предодобренный кредит. Некоторым клиентам такие звонки поступают по несколько раз в день. По словам представителя службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ РФ Анны Подковкиной, в этом случае банки звонят хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам.

«Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях. Часто такие предложения поступают клиентам, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве заемщиков, поэтому банк готов им предложить новый кредит», – сказала Подковкина в интервью радио Sputnik.

Отказаться от звонков можно тут же, сообщив оператору, что вы хотите исключить номер из рекламной рассылки. Кроме того, можно позвонить на горячую линию банка и заявить об отказе от подобных звонков.

«Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. Также потребитель может обратиться в ЦБ, и дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков», – добавила Подковкина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.01.21

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