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Понедельник, 8 февраля 2021, 10:50 мск

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Крепкий алкоголь хотят оставить только в алкомаркетах

В России предложили убрать крепкий алкоголь с полок обычных магазинов. В такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В письме, адресованном главе Минпромторга Денису Мантурову, общественный деятель отметил, что алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади. По мнению Хамзаева, таким образом, супермаркеты превращаются в рекламную витрину спиртных напитков.

Член ОП подчеркнул, что ряды бутылок выполняют рекламную функцию не только для совершеннолетних граждан, но и детей, которые пришли в магазин или крупный супермаркет для приобретения продуктов питания, передает RT.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», – говорится в тексте обращения.

Стоит отметить, что Хамзаев одновременно является главой «Трезвой России», и это не первая его инициатива, направленная против продажи и рекламы алкоголя. Так он предлагал полностью запретить детское шампанское, а также остановить продажу спиртного в России 1 и 2 января.

Москва, Зоя Осколкова

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