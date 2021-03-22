российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 марта 2021, 17:54 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

33 регионам России угрожают весенние наводнения

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил об угрозе возникновения весеннего паводка. Высокий риск подтопления прогнозируется на территории более 30 регионов.

«Исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки при общем развитии весеннего половодья, выпадения обильных осадков и формирования заторов льда, специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокую вероятность подтопления пониженных участков местности, объектов инфраструктуры и жилых домов в 33 субъектах России», – говорится в сообщении на официальном сайте института.

Под угрозой находятся девять субъектов в Сибири, восемь – в Поволжье, по пять – в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, по три – в Северо-Западном ФО и на Урале.

В настоящее время гидрологическая обстановка в регионах России стабильная. На реках в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Сахалинской областях, Приморском крае и на некоторых реках бассейнов Дона и Днепра наблюдается разрушение льда.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.03.21

«Путают понятия…» Академик РАН раскритиковал «оптимизацию» образования и просветительской деятельности. / В автобусах Екатеринбурга отключат отопление в середине апреля. / Нападение на инспектора ДПС ВАИ в центре Москвы: личность правонарушителя установлена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

Стихийные бедствия в Индонезии унесли жизни 96 человек, 70 тысяч покинули свои дома

На острове Ява 11 человек погибли из-за оползня

Ураган «Йота» бушует в Карибском море

В Испании из-за ливня поезд сошел с рельсов

Во Вьетнаме 90 человек стали жертвами наводнения

В Хабаровске самовольно разобрали возведенную для защиты от наводнения дамбу

В Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

На Приморье быстрыми темпами надвигается супертайфун

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Наводнение,