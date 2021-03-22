33 регионам России угрожают весенние наводнения

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил об угрозе возникновения весеннего паводка. Высокий риск подтопления прогнозируется на территории более 30 регионов.

«Исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки при общем развитии весеннего половодья, выпадения обильных осадков и формирования заторов льда, специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокую вероятность подтопления пониженных участков местности, объектов инфраструктуры и жилых домов в 33 субъектах России», – говорится в сообщении на официальном сайте института.

Под угрозой находятся девять субъектов в Сибири, восемь – в Поволжье, по пять – в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, по три – в Северо-Западном ФО и на Урале.

В настоящее время гидрологическая обстановка в регионах России стабильная. На реках в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Сахалинской областях, Приморском крае и на некоторых реках бассейнов Дона и Днепра наблюдается разрушение льда.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.03.21

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