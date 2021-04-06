Прокуроры проверят готовность российских регионов к паводкам

По всей России пройдет проверка готовности региональных властей к негативным последствиям весенних паводков. Такое поручение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, прокуроры проверят, как органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и уполномоченные организации готовятся к весеннему паводку. По инициативе прокуратуры уже приняты и приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства нормативные правовые акты, касающиеся деятельности комиссий по ЧС, реализации программ и планов действий в названной сфере.

В генпрокуратуре подчеркнули, что будет оцениваться деятельность федеральных и региональных органов контроля, уполномоченных на проведение проверок в области защиты населения и территорий от ЧС. «Надзорные мероприятия, связанные с прохождением весеннего паводка, находятся на контроле генерального прокурора РФ», – добавили в ведомстве.

В этом году из-за снегопадов прошедшей зимой и промерзанием почвы паводковая обстановка осложнилась в большинстве субъектов страны. В зону возможного подтопления попадает множество населенных пунктов в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.04.21

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