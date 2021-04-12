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Понедельник, 12 апреля 2021, 14:56 мск

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Депутаты попросили ввести правила для похода в магазин с животными

Фото: pixabay.com

Депутаты из Санкт-Петербурга предложили правительству составить правила поведения для владельцев домашних животных. Планируется, что новый документ коснется тех, кто берет питомцев в продуктовые магазины и кафе.

Депутаты Заксобрания Северной столицы подали в Госдуму законопроект с поправками в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Новый пункт даст правительству РФ право устанавливать требования к посещению заведений общепита и продуктовых магазинов для граждан с питомцами. И перечень этих требований, то есть правила для владельцев домашних животных, должны будут составить в кабмине.

Авторы законопроекта отметили, что правила устранят конфликты между теми, кому необходимо животное-компаньон, и недобросовестными владельцами питомцев. Так, граждане часто катают собачек маленьких пород в магазинных продуктовых тележках, где после них остаются грязь и мех. А некоторые не знают о своем праве заходить в кафе с животным-компаньоном.

Пакет документов был зарегистрирован в Госдуме 12 апреля.

Москва, Наталья Рязанова

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