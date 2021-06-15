Половина россиян поддерживают замену депутатов ГД искусственным интеллектом

Больше половины россиян поддерживают идею замены депутатов Государственной Думы искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 респондентов из экономически активного населения России старше 18 лет, проживающие в 392 пунктах во всех округах страны. «Несмотря на фантастичность, идею замены депутатов Государственной Думы алгоритмами искусственного интеллекта одобряют 53% россиян, причем 21% относится к ней однозначно положительно, а 32% – скорее положительно», – говорится в опросе.

По мнению жителей России, замена парламентариев хорошо написанным скриптом позволит снизить коррупцию и обеспечить реальный учет интересов разных слоев населения. Примечательно, что такого же мнения придерживаются и европейцы. Аналитики Евросоюза считают, что это история не про эффективность алгоритмов, а про отношение жителей к слугам народа.

В то же время 47% россиян не согласны с заменой реальных депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. Каждый пятый относится к этой идее однозначно отрицательно. Те, кто придерживается такой точки зрения, опасаются восстания машин, а также указывают на недостаточную прозрачность механизмов принятия решений и возможность мошенничества.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.21

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